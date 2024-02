https://fr.sputniknews.africa/20240201/la-russie-tend-loreille-aux-positions-des-brics-sur-lukraine-1064872948.html

La Russie tend l’oreille aux positions des BRICS sur l’Ukraine

La Russie tend l’oreille aux positions des BRICS sur l’Ukraine

Certains membres des BRICS ont fait des propositions écoutées avec attention par Moscou au sujet de l’Ukraine, alors que l’Occident continue de présenter un... 01.02.2024, Sputnik Afrique

Ouvert au dialogue. Moscou prend au sérieux les idées avancées par ses partenaires au sein du groupe pour de possibles pourparlers a déclaré ce 1er février Sergueï Riabkov, sherpa de la Russie au sein des BRICS et vice-ministre russe des Affaires étrangères.Narratif occidentalL’attitude des BRICS tranche avec celle de l’Occident, qui s’entête dans "une désinformation et une propagande grossière" quant aux causes véritables de la crise ukrainienne. Une vision biaisée, que ces pays veulent faire passer auprès de leur population comme auprès de la communauté internationale.Depuis le 1er janvier, les BRICS comprennent dix pays: le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, ainsi que l’Arabie saoudite, l’Egypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie et l’Iran.

