https://fr.sputniknews.africa/20240122/le-projet-americain-de-transformer-lukraine-en-anti-russie-a-completement-echoue-1064741730.html

Le projet américain de transformer l'Ukraine en "anti-Russie" a complètement échoué

Le projet américain de transformer l'Ukraine en "anti-Russie" a complètement échoué

Dix ans après le coup d’État en Ukraine, ouvertement soutenu par les États-Unis et nombre de pays occidentaux, on peut constater que Washington n’a pas réussi... 22.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-22T18:18+0100

2024-01-22T18:18+0100

2024-01-22T18:18+0100

opinion

russie

sarmates

brics

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103289/23/1032892314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_347bf4b503a7885039d696c601f8b7d3.jpg

La ligne anti-russe des États-Unis a porté atteinte à la relation bilatérale de deux puissances, et ce dans plusieurs domaines, a constaté le haut responsable.En ce qui concerne les contacts concernant le nucléaire, "ils sont presque inexistants", a signalé M.Riabkov.De plus, la politique hostile de Washington a amené à ce que "la plupart des accords bilatéraux entre la Russie et les États-Unis dans le domaine stratégique [soient] devenus caducs", a déploré le haut fonctionnaire.Les Sarmats et les plafonds prévus par le traité New StartCette année Moscou envisage de mettre en service les systèmes de missiles Sarmat stratégiques, qui ne sont pas comptés dans les plafonds du traité, se pose alors la question d’ajout de ces quantités dans le traité.Et de poursuivre: "La mise en service de ce complexe ne change pas la balance stratégique. Les forces nucléaires stratégiques russes sont un "organisme vivant". Leur composition est adaptée en fonction des programmes de modernisation, et passe non seulement par l'inclusion de nouveaux systèmes, mais aussi par le retrait progressif des vieux systèmes. Par conséquent, il n'y a pas de grands sauts de quantités".Les BRICS ne misent pas sur l’expansion, mais sur la bonne intentionÀ partir du 1er janvier les BRICS, qui regroupaient le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont accueilli cinq nouveaux membres, à savoir, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie. La Russie, qui a pris cette année la présidence tournante du groupe, propose comme objectif de les intégrer dans toute l’architecture de la coopération.Dans le même temps, d’autres pays ont exprimé leur souhait de se joindre à l’organisation.

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, russie, sarmates, brics, états-unis