"Je n'ai jamais mangé autant de neige de ma vie" - vidéo

Faute d’eau, les soldats ukrainiens étaient obligés de manger pendant quelques jours la neige boueuse, a témoigné auprès de Sputnik le prisonnier de guerre... 01.02.2024, Sputnik Afrique

"On n’a vraiment pas bu d’eau pendant deux ou trois jours… On a […] bouffé de la neige. Et c’était de la neige, de toutes ces bombes et de tout ça, de la neige mêlée de terre". C’est après l’arrivée des soldats russes qu’ils ont pu boire de boire de l’eau potable, a-t-il avoué. Nazar Votchkevitch a été mobilisé en novembre 2023, bien qu’avant il n’ait pas été habilité au service militaire à cause d’une plaque métallique implantée dans son bras.

