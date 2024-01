https://fr.sputniknews.africa/20240131/le-cinquieme-lot-humanitaire-dengrais-russes-est-en-train-detre-decharge-au-nigeria-1064849185.html

Le cinquième lot humanitaire d'engrais russes est en train d'être déchargé au Nigeria

Le cinquième lot humanitaire d'engrais russes est en train d'être déchargé au Nigeria

Un navire transportant 34.000 tonnes de potassium était arrivé dans le port nigérian d'Onne, relate le groupe russe Uralchem. 31.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-31T09:37+0100

2024-01-31T09:37+0100

2024-01-31T09:39+0100

uralchem (ouralkhim)

nigeria

engrais

russie

afrique

aide humanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064849018_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_702f6e2d90c729e8969fc04bac162603.jpg

Uralchem envisage d'offrir à des pays en développement près de 300.000 tonnes d'engrais minéraux. Il assume le fret maritime et d'autres dépenses maritimes.Le groupe a déjà envoyé gratuitement en Afrique plus de 134.000 tonnes d'engrais depuis fin 2022. Plus de 111.000 tonnes de ce volume ont été expédiées avec le concours du Programme alimentaire mondial (PAM). Le PAM a affrété des navires pour transporter les engrais depuis des ports et des dépôts de l'UE vers le Malawi, le Kenya, le Zimbabwe et le Nigeria.

nigeria

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

uralchem (ouralkhim), nigeria, engrais, russie, afrique, aide humanitaire