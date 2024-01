https://fr.sputniknews.africa/20240130/lafrique-pourrait-economiser-des-milliards-grace-aux-monnaies-locales-1064840068.html

L’Afrique pourrait économiser des milliards grâce aux monnaies locales

L’Afrique pourrait économiser des milliards grâce aux monnaies locales

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Afrique Anil Sooklal, sherpa sud-africain des BRICS. 30.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-30T12:16+0100

2024-01-30T12:16+0100

2024-01-30T13:34+0100

brics

économie

nouvelle banque de développement (ndb)

monnaie nationale

emprunts

sanctions

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1b/1063128759_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73560131d25913c8883dbe8de3c88c1f.jpg

"Un certain nombre de pays [est] très anxieux et nerveux face à la menace future du gel des avoirs et des sanctions financières unilatérales. Les pays veulent donc avoir une plus grande indépendance", a expliqué Anil Sooklal. La quête de l’autonomie a poussé une vingtaine de pays à rejoindre le système panafricain de paiement et de règlement "qui encourage l’utilisation des monnaies locales". Ce choix leur a permis de bénéficier d'"une plus grande indépendance pour échanger leur propre monnaie au sein de la Nouvelle Banque de développement", a indiqué l’interlocuteur de l’agence. Les nouveaux emprunts sont également concernés: "au moins 30% seraient libellés en monnaie locale", a-t-il ajouté.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, économie, nouvelle banque de développement (ndb), monnaie nationale, emprunts, sanctions, opinion