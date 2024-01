https://fr.sputniknews.africa/20240130/la-bielorussie-livrera-plus-3000-tracteurs-au-zimbabwe--1064843149.html

La Biélorussie livrera plus 3.000 tracteurs au Zimbabwe

La Biélorussie livrera plus 3.000 tracteurs au Zimbabwe

Le gouvernement biélorusse a décidé d’étendre le programme de mécanisation des agriculteurs au Zimbabwe. Dans son cadre, plusieurs milliers de tracteurs et 80... 30.01.2024, Sputnik Afrique

Les agriculteurs zimbabwéens recevront plus de 3.000 tracteurs et 80 moissonneuses-batteuses dans les années à venir, a fait savoir le ministre biélorusse de l'Industrie lors de la rencontre avec son homologue zimbabwéen à Minsk. La précédente remise de 1.800 tracteurs et de 80 moissonneuses-batteuses biélorusses à Harare avait eu lieu l’année dernière, dans le cadre de la troisième phase du programme de mécanisation des fermes zimbabwéennes, a rappelé Alexandre Rogojnik. Le ministre zimbabwéen de l’Industrie et du Commerce Dr Sithembiso Nyoni a pour sa part confirmé l'intérêt d'élargir la coopération pratique et de créer une base solide pour un partenariat à long terme entre les deux pays.

