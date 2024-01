Un investissement indien de 7 milliards de dollars reçu par le Nigeria

"Nos relations économiques et commerciales sont fortes et se développent. Actuellement, près de 150 entreprises indiennes totalisant un investissement de 27 milliards de dollars sont présentes au Nigeria, principalement dans le secteur manufacturier, et emploient le plus grand nombre de personnes après le gouvernement fédéral", a précisé Gangadharan Balasubramanian lors de la célébration du 75e anniversaire de l'Inde à Abuja.