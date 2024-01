https://fr.sputniknews.africa/20240129/quitter-la-cedeao-aveugle-et-muette-face-a-la-gravite-de-la-situation-securitaire-1064829197.html

Quitter la CEDEAO, "aveugle et muette face à la gravité de la situation sécuritaire"

Quitter la CEDEAO, "aveugle et muette face à la gravité de la situation sécuritaire"

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé dans un communiqué conjoint leur retrait de la CEDEAO avec un effet immédiat. Au micro de Sputnik Afrique, un... 29.01.2024, Sputnik Afrique

Quitter la CEDEAO, «aveugle et muette face à la gravité de la situation sécuritaire» Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé dans un communiqué conjoint leur retrait de la CEDEAO avec un effet immédiat. Au micro de Sputnik Afrique, un analyste malien commente cette déclaration.

"Le communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali, de la République du Niger a été accueilli avec joie par les populations qui avaient exprimé depuis fort longtemps le désir de quitter cette organisation qu'elles considèrent comme incompétente, qu'elles considèrent également comme une organisation sous l'influence de puissances étrangères qui veulent à tout prix imposer des règles à ces pays-là", indique Abdoul Diallo, analyste et chroniqueur malien à la tête de la Radio Couleurs Média,."Le fait de quitter la CEDEAO, c'est un grand avantage pour ces trois pays qui sont réunis autour d'une organisation qui fait déjà ses preuves", ajoute M.Diallo, commentant cette décision de L'Alliance des États du Sahel.Retrouvez également dans ce numéro:- Iba Karim, doctorant en Sciences, économie et gestion, ancien parlementaire burkinabè, Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste et consultant indépendant en finances publiques, ancien Inspecteur général d'État du Niger, sur le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO.- Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre burkinabè des Affaires étrangères, et Sylvestre Ilboudo, journaliste burkinabè et rédacteur en chef d’Actuel Média Burkina Faso, sur la livraison de 25.000 tonnes de céréales russes à Ouagadougou.- Youssouf Adam Abdallah, spécialiste en sécurité internationale et coopération africaine, représentant de l’ONG internationale PARADE (Partenariat alternatif Russie-Afrique pour le développement économique) au Tchad, sur la visite historique du Président tchadien Mahamat Déby à Moscou.Notre revue de presse abordera les sujets suivants:- Le Mali s’engage à réaliser un programme de réconciliation nationale;- Le plan de paix de Zelensky fait barrage aux propositions de divers pays, notamment africains;- La Cour internationale de justice a rendu sa décision contre Israël.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

