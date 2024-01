https://fr.sputniknews.africa/20240129/lafrique-se-rend-compte-de-la-futilite-de-sa-relation-avec-washington-1064834408.html

L’Afrique se rend compte de la "futilité" de sa relation avec Washington

L’Afrique se rend compte de la "futilité" de sa relation avec Washington

L'Afrique est en train de reconstruire ses relations avec le monde dans l'intérêt de son épanouissement et se rend compte de la futilité de ses liens avec... 29.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-29T18:15+0100

2024-01-29T18:15+0100

2024-01-29T18:15+0100

états-unis

soudan

afrique subsaharienne

afrique

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/14/1064214992_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_31210c2f9058567e5856b38ce2184799.jpg

Et de poursuivre: "Sur fond d’événements et de changements au niveau mondial, la politique étrangère de Washington est devenue inutile. Les Américains ont beaucoup de problèmes en interne, ils en ont assez tant au niveau des relations étrangères que dans l'économie", a constaté Khaled Al-Feqi.Les dessous de la visiteL’arrivée de M.Blinken sur le sol africain s’explique par le désir de contrebalancer l’influence d’autres puissances:La Maison-Blanche a cherché à tirer du continent un gain économique, sans s’intéresser à ses problèmes d’insécurité, a expliqué l’expert: "Ces derniers temps Washington a beaucoup négligé l’agenda africain. Les Américains ont toujours traité les pays africains selon le principe de la carotte et du bâton. Autrement dit, ils ne se souciaient pas des crises sécuritaires qui se propageaient sur le continent. Tout ce qu'ils voulaient, c'était réaliser leurs intérêts économiques dans une zone qu'ils considèrent comme riche".Le fait que Washington n’a pas réussi à endiguer l'effusion de sang au Soudan "malgré sa grande influence diplomatique", constitue aux yeux de M.Al-Feqi une preuve de la "futilité des relations" entre les États-Unis et le continent africain.Une vision différente

états-unis

soudan

afrique subsaharienne

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, soudan, afrique subsaharienne, afrique, opinion