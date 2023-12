https://fr.sputniknews.africa/20231229/lafrique-cesse-t-elle-detre-une-priorite-pour-les-etats-unis-1064372433.html

L’Afrique cesse-t-elle d'être une priorité pour les États-Unis?

L’Afrique cesse-t-elle d'être une priorité pour les États-Unis?

"On commence à avoir l’impression que l’Afrique est reléguée au bas de la liste des priorités américaines", a estimé Yinka Adegoke, spécialiste de l’Afrique... 29.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-29T16:06+0100

2023-12-29T16:06+0100

2023-12-29T16:10+0100

états-unis

afrique

géopolitique

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062355048_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_f87aa90a4e451ff69f967d6be88738fb.jpg

Selon lui, cette perte d’intérêt s’explique par le fait que Washington a maintenant les yeux rivés sur l’Ukraine et Gaza.Et ce, après le Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique tenu par Washington il y a un an.Mais aucune visite de Biden en Afrique ne l'a suivi. Les pays africains eux-mêmes ne l’ont pas officiellement invité, note l’analyste de The Center for Global Development, William Gyude Moore.Pour sa part, l’administration US n'est pas d'accord. Il y a eu "un rythme sans précédent de voyages de haut niveau en Afrique", indique l’assistant spécial du Président pour les affaires africaines, Judd Devermont. Les États-Unis veulent aussi y investir 55 milliards de dollars au cours des trois prochaines années.

états-unis

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, afrique, géopolitique, joe biden