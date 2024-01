https://fr.sputniknews.africa/20240129/can-2023-une-rue-a-abidjan-bientot-rebaptisee-au-nom-dun-joueur-marocain----1064829398.html

CAN 2023: une rue à Abidjan bientôt rebaptisée au nom d’un joueur marocain?

Comblés de joie, des supporters ivoiriens ont appelé les autorités à rebaptiser l’une des rues d'Abidjan en l'honneur de Hakim Ziyech. Le but inscrit par ce... 29.01.2024, Sputnik Afrique

L'unique but marqué par l'international marocain face à la Zambie a sauvé les Éléphants de l'élimination en phase de poules. Grâce à ce geste de Hakim Ziyech, le pays hôte de la CAN a pu se qualifier in extremis pour les huitièmes de finale. Célébrant la victoire des Lions de l'Atlas, des milliers de jeunes Ivoiriens se sont rendus dans le quartier de Marcory à Abidjan où résident de nombreux Marocains. Qui plus est, des fans ont voulu immortaliser l'exploit de l'ex-star de l'Ajax dans la topographie de la capitale.

