Trois militaires US tués dans une attaque visant leur base au Moyen-Orient

Joe Biden a annoncé que tros soldats américains ont trouvé la mort dans une attaque de drone visant leur base au nord-est de la Jordanie, près de la frontière... 28.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-28T21:04+0100

Dans un communiqué, la présidence a fait valoir que l’attaque avait été menée par "des groupes armés extrémistes soutenus par l’Iran et opérant en Syrie et en Irak".Washington promet de "demander des comptes à tous les responsables au moment et de la manière que nous choisirons".Le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a précisé que 25 soldats ont été blessés dans l'attaque. Par la suite, la Jordanie a fait valoir qu'il s'agissait de la base Al Tanf située en Syrie, et pas d'un site sur le sol jordanien.C'est la première fois que des soldats américains sont tués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.Un porte-parole du Hamas a déclaré que la mort de ces trois soldats "est un message à l'administration américaine" qui veut dire que "la poursuite de l'agression américano-sioniste à Gaza fait risquer une explosion régionale".

