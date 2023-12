https://fr.sputniknews.africa/20231226/israel-stoppera-la-guerre-le-hamas-promet-des-surprises-1064324625.html

"Israël stoppera la guerre": le Hamas promet des "surprises"

"Israël stoppera la guerre": le Hamas promet des "surprises"

La bande de Gaza est toujours en proie aux bombardements de Tsahal. Mais le Hamas a quelques tours dans son sac pour contraindre Israël à arrêter la guerre et... 26.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-26T18:42+0100

2023-12-26T18:42+0100

2023-12-26T18:42+0100

israël

palestine

conflit israélo-palestinien

hamas

surprise

guerre

résistance

bande de gaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/13/1064206744_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24c8935b0278b939537be22331eac2af.jpg

La résistance palestinienne organisera bientôt des "surprises" sur le terrain qui forceront Israël à mettre fin à ses opérations militaires dans la bande de Gaza et à libérer tous les prisonniers palestiniens, a déclaré à Sputnik Mashhour Abdel Halim, porte-parole et membre de la direction politique du Hamas au Liban.Une position fermeParler d'une trêve partielle et temporaire "est inacceptable, surtout après les massacres et les destructions causés par l'armée israélienne depuis la fin du précédent cessez-le-feu", a souligné M.Abdel Halim. Le Hamas refuse l'initiative égyptienneLe porte-parole du Hamas a expliqué à Sputnik que les dirigeants du mouvement n'étaient pas d'accord avec la récente initiative proposée par l'Égypte. Les médias avaient précédemment annoncé que l'Égypte avait présenté à Israël et au Hamas sa proposition visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Le Caire aurait proposé de décréter un cessez-le-feu en échange d'un grand nombre d'otages détenus par les radicaux dans la bande de Gaza. Cette décision, selon les médias, devrait faciliter la conclusion d'un accord sur l’arrêt des hostilités et conduire à des changements dans la direction de la bande de Gaza. Dans le même temps, l'Égypte aurait proposé d'organiser des élections dans l'enclave et de garantir au Hamas que ses partisans ne seraient pas persécutés ou poursuivis en justice.Selon le Wall Street Journal, certaines dispositions de ce plan, notamment la possibilité pour des représentants du Hamas d'entrer dans le gouvernement de transition à Gaza, sont inacceptables pour Tel Aviv.Les objectifs israéliens ne seront pas atteintsPour M.Abdel Halim, Israël ne peut pas atteindre les objectifs qu'il a annoncés au début de la guerre dans la bande de Gaza. D'autant plus qu’il y a de la confusion et des désaccords au sein du gouvernement et de l'establishment militaire israéliens sur la fin de la guerre.Dans ce contexte, Benjamin "Netanyahou ne cesse de promouvoir ce genre d’entente temporaire, ce que nous rejetons. Il le fait pour ne pas avoir l’air d'un perdant".

israël

palestine

bande de gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

israël, palestine, conflit israélo-palestinien, hamas, surprise, guerre, résistance, bande de gaza