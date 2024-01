https://fr.sputniknews.africa/20240128/linitiative-du-commerce-guide-est-un-mecanisme-essentiel-de-la-zone-de-libre-echange-africaine--1064822545.html

L’Initiative du commerce guidé est un "mécanisme essentiel" de la Zone de libre-échange africaine

L’Initiative du commerce guidé est un "mécanisme essentiel" de la Zone de libre-échange africaine

L’Initiative du commerce guidé (GTI) de la ZLECAF va rendre les échanges plus fluides, a déclaré à Sputnik Afrique Ronney Ncwadi, professeur et directeur de... 28.01.2024, Sputnik Afrique

Elle "constitue un mécanisme essentiel pour atteindre les objectifs à long terme" de la ZLECAF, a souligné l’universitaire.Des avantages pour le commerce du continent africainLa GTI facilitera les aspects juridiques inhérents à l’accord de la ZLECAF et créera un système juridique solide, transparent et favorable au commerce, a souligné l’universitaire.L’inclusion d’un grand nombre de pays dans l’Initiative devrait stimuler le commerce intra-africain. Cette participation accrue créera un marché plus vaste et diversifiera les relations commerciales, tout en favorisant l'intégration économique, a pronostiqué M.Ncwadi.Contribution à l’usage des monnaies localesLes transactions entre les pays seront facilitées grâce au Système panafricain de paiements et de règlements (PAPSS), a fait savoir le professeur.Le commerce en monnaies locales permet surtout d’éviter certains risques comme les risques de change. Cela "réduit également les coûts de change et minimise les délais de transaction", selon l’universitaire.Pour lui, cela sera entre autres bénéfique pour la stabilité des prix, la gestion des risques et l’accessibilité des marchés. En général, cette approche améliore la transparence et l’efficacité des transactions transfrontalières.L'initiative de la ZLECAFL'initiative GTI a été lancée le 7 octobre 2022 à Accra au Ghana, lors de la 10e réunion du Conseil des ministres de la ZLECAF.Elle vise à tester les différentes procédures dans le cadre de la ZLECAF. Huit pays participent déjà à cette Initiative: le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, l'Ile Maurice, le Rwanda, la Tanzanie et la Tunisie.Récemment, le secrétaire général de la ZLECAf, a annoncé que 31 pays africains devraient rejoindre l'Initiative du commerce guidé en 2024.

