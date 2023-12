https://fr.sputniknews.africa/20231216/lalgerie-officialise-son-adhesion-a-la-zone-africaine-de-libre-echange-1064158636.html

L’Algérie officialise son adhésion à la Zone africaine de libre-échange

L’Algérie officialise son adhésion à la Zone africaine de libre-échange

La Zone de libre-échange continentale africaine s’est élargie à l’Algérie. Le ministère du Commerce de ce pays a fait cette annonce lors d’un forum économique... 16.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-16T19:16+0100

2023-12-16T19:16+0100

2023-12-16T19:16+0100

afrique du nord

maghreb

algérie

zone de libre-échange continentale africaine (zlecaf)

adhésion

pays-membres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104256/76/1042567638_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_14778080f9fad2413d42499024910112.jpg

L'Algérie est désormais membre à part entière de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), a annoncé le 16 décembre à Alger Tayeb Zitouni, ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, cité par le site Algérie Presse Service. M.Zitouni a appelé tous les opérateurs économiques à profiter le plus rapidement possible des avantages des échanges commerciaux avec les pays membres de la Zone de libre-échange. Cela permettra de faire la promotion des exportations algériennes hors hydrocarbures, et d'augmenter de manière significative le volume des échanges commerciaux entre les pays africains , conformément aux objectifs de l'accord de la ZLECAF.L'initiative de la ZLECAFL'initiative GTI a été mise en forme le 7 octobre 2022 à Accra au Ghana lors de la 10e réunion du Conseil des ministres de la ZLECAF.Elle vise à stimuler l'environnement opérationnel, institutionnel et juridique de la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAF. Cette stimulation est faite à travers le lancement effectif des échanges commerciaux en suivant les avantages préférentiels prévus dans l'accord portant la création de la zone entre les États parties ayant rempli les conditions minimales pour commencer ces échanges. Huit autres pays sont déjà membres de cette Initiative: le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, l'Ile Maurice, le Rwanda, la Tanzanie et la Tunisie.

afrique du nord

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, algérie, zone de libre-échange continentale africaine (zlecaf), adhésion, pays-membres