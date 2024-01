https://fr.sputniknews.africa/20240127/nous-avons-une-vision-qui-saligne-sur-celle-de-la-russie-nous-sommes-pour-la-multipolarite-1064809048.html

"Nous avons une vision qui s'aligne sur celle de la Russie, nous sommes pour la multipolarité"

Dans un entretien avec Sputnik Afrique, le ministre burkinabè des Affaires étrangères a expliqué l'intensification des relations entre l'Afrique et la Russie. 27.01.2024

2024-01-27T12:48+0100

Il a rejeté le comportement de l’Occident qui essaie de "confiner politiquement, économiquement et juridiquement" certains pays.Les contacts entre la Russie et le Burkina Faso se multiplient. La Russie a rouvert son ambassade à Ouagadougou, après une pause de 31 ans. Les deux parties confirment leur disposition à intensifier la coopération en privilégiant la promotion des liens commerciaux, économiques et humanitaires. Le Burkina Faso figure parmi les pays auxquels Moscou a décidé de fournir du blé gratuitement.

