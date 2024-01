https://fr.sputniknews.africa/20240126/sputnik-presente-aux-journalistes-tunisiens-ses-archives-photo-et-son-fonctionnement-1064798229.html

Sputnik présente aux journalistes tunisiens ses archives photo et son fonctionnement

La première réunion organisée pour la principale agence de presse tunisienne TAP dans le cadre du projet éducatif SputnikPro s'est déroulée au siège moscovite de Sputnik.La cheffe de service des projets visuels de Sputnik, Oksana Oleynik, et la productrice Victoria Sedova ont partagé avec leurs collègues tunisiens leurs expériences dans la numérisation des archives photographiques de l'agence, le traitement des photos datant du début et du milieu du XXe siècle.Les spécialistes tunisiens ont manifesté leur intérêt pour les aspects techniques de ce travail, mais aussi pour les photos elles-mêmes: des clichés représentant le premier homme dans l'espace Youri Gagarine, des photos uniques de la Seconde Guerre mondiale et des œuvres photographiques d'Anatoly Garanine."Nous sommes toujours heureux lorsque des collègues d'agences de presse étrangères s'intéressent à notre banque de médias. Une conversation aussi professionnelle et intéressante, avec une immersion totale dans le sujet de la numérisation et du stockage des archives, est une excellente occasion de partager une expérience si importante et précieuse pour nous", a noté Mme Oleynik.La rencontre a eu lieu dans le cadre d'un accord de coopération signé en novembre dernier par Sputnik et TAP.

