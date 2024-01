https://fr.sputniknews.africa/20240126/le-ghana-veut-accorder-lentree-sans-visa-aux-africains-dici-la-fin-de-2024-1064799661.html

Le Ghana veut accorder l’entrée sans visa aux Africains d’ici la fin de 2024

Le Président ghanéen a annoncé la prochaine adoption d’un régime sans visas pour tous les Africains dans son pays. Le Ghana devient ainsi le cinquième pays du... 26.01.2024, Sputnik Afrique

Avec cette initiative, un marché unique homogène sur le continent sera créé pour stimuler la croissance économique, la création d’emplois et l’éradication de la pauvreté, a estimé Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.Il a aussi noté que la mise en œuvre de la ZLECAF soit plus représentative et profite aux différentes couches de la société africaine.La mise en œuvre de cette politique répond aux objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Ce sont notamment le secrétariat de la ZLECAF et le groupe de réflexion African Prosperity Network qui ont organisé ce dialogue sur la prospérité en Afrique. Celui-ci constitue une plateforme annuelle qui permet aux dirigeants de l'Afrique de s’engager et de s’investir dans la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.Plusieurs autres pays du continent –le Rwanda, les Saychelles, la Gambie, le Béni et le Kenya- avaient récemment annoncé leur intention de s’ouvrir prochainement aux ressortissants d’autres pays africains.

