Égypte-Russie: "La centrale nucléaire d’Al-Dabaa acte la mort du système impérialiste occidental"

Dans cette édition de L’Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France et expert de l’Afrique, analyse l’importance de la... 26.01.2024, Sputnik Afrique

Égypte-Russie: «La centrale nucléaire d’Al-Dabaa acte la mort du système impérialiste occidental» Dans cette édition de L’Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France et expert de l’Afrique, analyse l’importance de la construction par la Russie de la centrale nucléaire d’Al-Dabaa en Égypte.

"Le lancement en juin 2022 par la Russie de la construction de la centrale nucléaire d’Al-Dabaa en Égypte acte la mort du système impérialiste occidental qui a imposé une politique néocoloniale de non-développement aux pays du Sud global, notamment l’Afrique, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale", affirme à Radio Sputnik Afrique Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre "Voir l’Afrique avec les yeux du futur"."En 2019, le Président Poutine a tenu deux discours d’une importance capitale, un au Sommet Russie-Afrique à Sotchi, l’autre au Sommet mondial sur la production et l'industrialisation à Ekaterinbourg, en Russie. Vladimir Poutine y avait retracé l'histoire du combat pour le développement des pays du Sud en attaquant publiquement la politique malthusienne de dépopulation occidentale, qui considère que l'Afrique est surpeuplée, pauvre et endetté. Alors que l’Afrique n’est ni surpeuplée ni pauvre et endettée, comme l’a rappelé Poutine, mais elle est juste sous-développée et pillée", insiste Sébastien Périmony.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

