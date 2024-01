https://fr.sputniknews.africa/20240125/tchad-aes-russie--se-donner-la-main-pour-bouter-la-crise-securitaire--1064783856.html

Tchad-AES-Russie: "se donner la main pour bouter la crise sécuritaire"

Tchad-AES-Russie: "se donner la main pour bouter la crise sécuritaire"

Le Président tchadien de la Transition Idriss Déby est arrivé en visite d’État à Moscou à la tête d’une délégation de ministres. Pour Sputnik Afrique, un... 25.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-25T16:55+0100

2024-01-25T16:55+0100

2024-01-25T16:55+0100

zone de contact

podcasts

tchad

souveraineté

russie

vladimir poutine

indépendance

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/19/1064783356_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_977b8460ac0cd25e4929bcf8e4e66379.jpg

Tchad-AES-Russie: «se donner la main pour bouter la crise sécuritaire» Le Président tchadien de la Transition Idriss Déby est arrivé en visite d’État à Moscou à la tête d’une délégation de ministres. Pour Sputnik Afrique, un panafricaniste burkinabé dresse le bilan de ce déplacement.

"Cette visite est un point d'importance pour la Russie qui est présente en Centrafrique, mais aussi qui est présente au Sahel. Donc, cela permet à la Fédération de Russie et au Président Vladimir Poutine peut-être d'asseoir une stratégie d'ensemble qui pourrait faire revenir le Tchad sur la voie de la souveraineté, sur la voie de l'indépendance réelle", juge le panafricaniste burkinabé Abdoulaye Nabaloum sur la visite du dirigeant tchadien à Moscou.Retrouvez également dans ce numéro :-François Asselineau, président du parti politique français UPR, sur l’avion transportant des prisonniers de guerre ukrainiens abattu par l’armée de Kiev.- Dr Masamba Kah, vice-président de la commission de la culture de l'Union de la diaspora africaine, sur la Journée internationale de la culture africaine et afrodescendante.Notre revue de l’actualité traitera les sujets suivants:- L’armée burkinabé qui a éliminé un des chefs terroristes dans le grand Sahara- Le règlement pacifique du conflit en Ukraine impossible sans la participation de la Russie, selon la diplomatie suisse- Une compagnie aérienne africaine qui remporte un prix des BRICSPour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

tchad

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, tchad, souveraineté, russie, vladimir poutine, indépendance, аудио