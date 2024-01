https://fr.sputniknews.africa/20240125/les-hauts-grades-militaires-de-la-russie-et-du-tchad-se-sont-entretenus-a-moscou-1064777416.html

Les hauts gradés militaires de la Russie et du Tchad se sont entretenus à Moscou

Une réunion des militaires de la Russie et du Tchad a eu lieu à Moscou le 24 janvier. La partie tchadienne a été représentée par le ministre des Armées, des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre Dago Yacouba. La partie russe - par les vice-ministres de la Défense Alexandre Fomine et Younous-Bek Yevkourov. Les sujets suivants ont fait l'objet de l'entretien: À l’issue de la réunion, les deux parties ont confirmé la volonté des départements militaires de la Russie et de la République du Tchad de renforcer leur coopération pratique.

