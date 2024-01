Le conflit en Ukraine, organisé par les États-Unis et l'Otan, présente le plus grand danger.

Les objectifs de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine restent inchangés: démilitariser et dénazifier ce pays et écarter les menaces qu'il représente pour la Russie et ses habitants. Moscou a déjà ouvert plus de 4.000 dossiers pénaux sur les crimes, y compris ceux de guerre, commis par les nazis ukrainiens et condamné à des peines de prison plus de 200 membres de formations armées.