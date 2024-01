https://fr.sputniknews.africa/20240125/les-trois-objectifs-de-lattaque-ukrainienne-contre-lavion-de-transport-il-76-en-russie-1064785751.html

Les trois objectifs de l’attaque ukrainienne contre l'avion de transport Il-76 en Russie

L’Ukraine a attaqué exprès l’avion russe qui transportait des prisonniers de guerre, a déclaré à Sputnik un membre du conseil d'administration de la région de... 25.01.2024, Sputnik Afrique

Les autorités ukrainiennes savaient bien que l’avion Il-76 attaqué le 24 janvier transportait des prisonniers de guerre, a affirmé auprès de Sputnik Vladimir Rogov, membre du conseil d'administration de la région de Zaporojié. Selon lui, Kiev a délibérément frappé ses propres soldats pour dissuader les autres militaires de se rendre. Par le crash de l’avion, Kiev poursuivait plusieurs objectifs: Des témoignages d’anciens prisonniers de guerre, revenus de Russie sains et saufs, infirment la propagande acharnée antirusse des autorités ukrainiennes, selon M.Rogov. L’armée ukrainienne a abattu un avion de transport militaire Iliouchine Il-76 avec 74 personnes à bord le 24 janvier, dans la région russe de Belgorod. L’appareil transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens qui devaient être échangés le même jour à la frontière. Tous les prisonniers, ainsi que les trois accompagnateurs et les six membres d’équipage de l’avion ont péri dans le crash.

