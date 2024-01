https://fr.sputniknews.africa/20240124/il-76-abattu-en-russie-une-action-deliberee-et-consciente-1064770762.html

Il-76 abattu en Russie: "Une action délibérée et consciente"

L'attaque du régime de Kiev contre l'Il-76 était une action délibérée et consciente, déclare le ministère russe des Affaires étrangères. 24.01.2024, Sputnik Afrique

Moscou condamne résolument l'attaque de l'armée ukrainienne contre un Iliouchine Il-76 russe, "c'est une action délibérée et consciente", a déclaré ce mercredi 24 janvier le ministère russe des Affaires étrangères.Selon la diplomatie russe, "cet attentat montre clairement l'incapacité du régime de Kiev à négocier".Il-76 abattu avec des prisonniers de guerre à bordL'armée ukrainienne a abattu un avion de transport militaire Iliouchine Il-76 dans la région russe de Belgorod. L'appareil transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens à échanger. Tous les prisonniers à bord, ainsi que les six membres d'équipage et trois accompagnateurs sont morts, soit un total de 74 personnes. Selon le ministère russe de la Défense, Kiev était au courant du transport imminent de prisonniers pour échange, qui devait avoir lieu plus tard dans la journée du 24 janvier.

