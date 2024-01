https://fr.sputniknews.africa/20240124/apparemment-lavion-il-76-a-bel-et-bien-ete-abattu-selon-un-expert-militaire-russe-1064766374.html

"Apparemment, l’avion Il-76 a bel et bien été abattu", selon un expert militaire russe

Plusieurs armes dont dispose l’Ukraine sont capables d’abattre un avion de transport militaire russe Il-76, avance pour Sputnik Dmitri Kornev, expert militaire... 24.01.2024, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

russie

il-76

avion

ukraine

opinion

Parmi les armes dont dispose l’Ukraine sont le S-300, les systèmes Patriot, Iris-T et NASAMS. Ils sont capables d’abattre un avion de transport militaire russe Il-76, avance pour Sputnik Dmitri Kornev, fondateur du portail Military Russia."Apparemment, l’avion Il-76 a bel et bien été abattu", selon lui.L’avion, qui a été anéanti dans la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine "est une bonne cible pour les systèmes anti-aériens". C’est un "gros avion, pas furtif, à grande distance, vous pouvez le viser et l'abattre"."Il se pourrait bien que les services spéciaux [ukrainiens], par exemple le SBU, attendaient un échange de prisonniers [entre la Russie et l’Ukraine], mais que quelqu'un ait donné l'ordre d'abattre l'avion. Ou peut-être que c'est le SBU qui a donné cette ordre", détaille l'expert.

