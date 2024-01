https://fr.sputniknews.africa/20240124/revenu-de-100-millions-usd-en-12-jours-voici-la-famille-africaine-qui-a-reussi-1064767328.html

Revenu de 100 millions USD en 12 jours: voici la famille africaine qui a réussi

La fortune de la famille milliardaire égyptienne El-Sewedy a augmenté de quelque 100 millions de dollars en moins de deux semaines, selon La Nouvelle Tribune. 24.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-24T15:40+0100

2024-01-24T15:40+0100

2024-01-24T15:40+0100

Depuis le 8 janvier, la famille égyptienne El-Sewedy a connu une hausse importante de sa richesse – de 3.074 milliards de livres égyptiennes (environ 100 millions de dollars). C'est avec les gains provenant par excellence de l'appréciation rapide des actions de la société Elsewedy Electric à la Bourse égyptienne que cela est devenu réel, a annoncé le 22 janvier La Nouvelle Tribune.La société fondée en 1938 se positionne comme une figure inséparable du secteur de la fabrication d’équipements électriques.Depuis récemment, la Bourse du pays a vu un intérêt accru pour Elsewedy Electric, ce qui a donc boosté ses actions de 6,98%. Sa capitalisation a dépassé la barre des deux milliards de dollars.Ahmed El-Sewedy et ses frères et sœurs, Sadek et Mohammed, détiennent conjointement 68,1% de la société. La valeur marchande de leur participation s’est donc chiffrée à quelque 47,1 milliards de livres égyptiennes, soit 721 millions de dollars.

2024

argent, égypte, afrique, international, bourse, dollar us