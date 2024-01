https://fr.sputniknews.africa/20240117/legypte-revoit-a-la-hausse-les-frais-de-transit-du-canal-de-suez-1064664502.html

L'Égypte revoit à la hausse les frais de transit du canal de Suez

L'Égypte revoit à la hausse les frais de transit du canal de Suez

Le Caire a annoncé le 15 janvier l’augmentation des frais de transit par le canal de Suez, selon Bloomberg. Cette décision arrive alors que les transporteurs... 17.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-17T20:31+0100

2024-01-17T20:31+0100

2024-01-17T20:31+0100

égypte

canal de suez

transit

houthis

gaza

fonds monétaire international (fmi)

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/19/1059461895_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_590b0a97b35a6037824a259037b63d27.jpg

L'autorité du canal de Suez a augmenté les droits de transit de 15% pour certains pétroliers, notamment ceux qui transportent du pétrole brut et des produits pétroliers, relate l’agence de presse Bloomberg.Le Caire espère que les navires, qui passent par le canal malgré les frappes de missiles et les attaques de drones Houthis, renfloueront son économie à court d'argent, affirme l’agence.Chute des recettes à cause des HouthisEn effet, le trafic par le canal de Suez a chuté de 30% du 1er au 11 janvier par rapport à la même période de 2023 puisque les Houthis avaient intensifié leurs attaques contre les bateaux associés avec Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni, en réponse à la guerre dans la bande de Gaza. Dans le même temps, les volumes transitant par le cap de Bonne-Espérance, au large de l'Afrique du Sud, ont bondi de 67%, selon les données du Fonds monétaire international (FMI).En 2023, le canal avait rapporté 10,25 milliards de dollars à l’Égypte. Si la situation perdure, ce chiffre sera "très affecté" cette année, a déclaré Osama Rabie, chef de l'administration du canal.Le pays le plus peuplé du Moyen-Orient mène en outre des discussions avec le FMI sur la possibilité de doubler son programme d'aide actuel de trois milliards de dollars.

égypte

gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

égypte, canal de suez, transit, houthis, gaza, fonds monétaire international (fmi), international