https://fr.sputniknews.africa/20240116/tensions-au-moyen-orient-les-occidentaux-sont-prets-a-tout-pour-garder-leur-hegemonie-1064646368.html

Tensions au Moyen-Orient: les Occidentaux "sont prêts à tout pour garder leur hégémonie"

Tensions au Moyen-Orient: les Occidentaux "sont prêts à tout pour garder leur hégémonie"

Après les attaques américano-britanniques sur le Yémen, les Houthis répliquent en prenant pour cible des navires US. Pour Sputnik Afrique, Souleyman Amzat... 16.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-16T15:45+0100

2024-01-16T15:45+0100

2024-01-16T15:45+0100

zone de contact

podcasts

occident

moyen-orient

yémen

hégémonie

états-unis

houthis

attaque

europe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/10/1064645944_20:0:980:540_1920x0_80_0_0_f41f69542e13ed4dd46ba00addc830ea.jpg

Tensions au Moyen-Orient: les Occidentaux «sont prêts à tout pour garder leur hégémonie» Après les attaques américano-britanniques sur le Yémen, les Houthis répliquent en prenant pour cible des navires US. Pour Sputnik Afrique, Souleyman Amzat, consultant béninois en problématiques du terrorisme et spécialiste des questions de sécurité, analyse la situation au Moyen-Orient.

"L'essor économique des nations du Golfe, ce n’est pas quelque chose qui plaît à l'Occident. L'Europe et les États-Unis sont en train d'être dépossédés de leur puissance, aussi bien économique que financière. Et quelque part, il ne faut pas oublier la destruction du dollar qui fuse de partout, à tous les niveaux", indique Souleyman Amzat, consultant béninois en problématiques du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité.Retrouvez également dans ce numéro:- Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l’armée de l’air algérienne et expert en géopolitique, ainsi qu’ Abdoulaye Nabaloum, panafricaniste burkinabé, sur la situation au Moyen-Orient.- Idrissa Ouedraogo, directeur général de l’entreprise Burkina Meta, Riadh Sidaoui, politologue tunisino-suisse, et Ali Tounkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, sur la création d’une commission tripartite au sein de l’Alliance des États du Sahel.Notre revue de presse abordera les sujets suivants:- Le Mali redevient le premier producteur de coton en Afrique.- Le ministre chinois des Affaires étrangères effectue une tournée dans quatre pays africains.- Moscou réagit à une prétendue guerre avec l’Allemagne évoquée par un média.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

occident

moyen-orient

yémen

états-unis

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, occident, moyen-orient, yémen, hégémonie, états-unis, houthis, attaque, europe, terrorisme, dollar us, аудио