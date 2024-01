https://fr.sputniknews.africa/20240124/la-presence-de-certains-mercenaires-est-liee-aux-systemes-darmes-que-loccident-livre-a-lukraine-1064770169.html

Dans cette nouvelle émission de L’Afrique en marche, Cyrille De Lattre, analyste géopolitique et sécuritaire, affirme que des mercenaires français sont... 24.01.2024, Sputnik Afrique

«La présence de certains mercenaires est liée aux systèmes d’armes que l’Occident livre à l’Ukraine» Dans cette nouvelle émission de L’Afrique en marche, Cyrille De Lattre, analyste géopolitique et sécuritaire, affirme que des mercenaires français sont présents en Ukraine depuis peu de temps, après Maïdan en 2014. C’est lié «aux systèmes d’armes que l’Occident livre à l’Ukraine»

"Quand la France réfute la présence de mercenaires français en Ukraine, je reprendrais par la phrase célèbre d'un écrivain russe : ‘Ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent et ils mentent toujours’", indique à Radio Sputnik Afrique le commandant de bord français à la retraite, Cyrille De Lattre, actuellement analyste politique, géopolitique et sécuritaire. Et pour cause, selon Cyrille De Lattre, "la présence de certains mercenaires est liée directement aux systèmes d’armes que l’Occident livre à l’Ukraine, comme les radars de détection anti-aérienne et les missiles SCALP français ou Storm Shadow britanniques. Ces systèmes d'armes sont compliqués à utiliser. Ainsi, former un opérateur radar, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts, ça ne se fait pas en quinze jours. Pour former quelqu'un sur le système Patriot, par exemple, c'est un an de formation. Donc quand on voit ce type de matériel arriver en Ukraine et qui est immédiatement utilisable [...] on peut légitimement penser, et c'est un fait qui est avéré, que les opérateurs de ces systèmes sont des militaires actifs qui sont démilitarisés, qui sont envoyés en Ukraine avec la solde qui va bien pour faire leurs missions. Et s'ils en réchappent et qu'ils reviennent dans leur pays d'origine, ils sont réintégrés dans l'armée avec un grade supérieur".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

