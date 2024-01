https://fr.sputniknews.africa/20240123/mercenariat-en-france-decryptage-de-moscou-1064744732.html

Paris s'embrouille en tentant de se justifier concernant la présence de ses mercenaires parmi les soldats ukrainiens. Entre-temps, cette question est depuis... 23.01.2024, Sputnik Afrique

En vertu de la loi n° 2003-340 du 14 avril 2003 relative à la répression de l'activité de mercenaire, le mercenariat est passible de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75.000 euros.Ces peines sont aggravées pour les organisateurs du recrutement: sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende.Or, les législateurs se sont prémunis contre des cas où leurs compatriotes se font prendre.En outre, des sociétés militaires privées sont souvent utilisées pour épauler les combattants. Ils recrutent des soldats sur place, et c'est souvent le cas en Ukraine. Des mercenaires ayant jadis fait partie de la Légion étrangère, ressortissants de pays en conflit, sont souvent leurs instructeurs.

