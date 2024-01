https://fr.sputniknews.africa/20240124/can-2023-un-autre-entraineur-quitte-son-equipe-1064773234.html

CAN 2023: un autre entraîneur quitte son équipe

Après l'entraîneur de l'équipe de football ivoirienne, c'est celui de l'équipe algérienne qui fait ses bagages après l'élimination des Verts de la CAN 2023. 24.01.2024, Sputnik Afrique

maghreb

algérie

coupe d'afrique des nations can

football

sport

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé ce mercredi 24 janvier avoir trouvé un accord avec le sélectionneur Jamal Belmadi pour une séparation à l’amiable, au lendemain de l'élimination précoce des Verts de la Coupe d'Afrique des Nations. Jamal Belmadi, 47 ans, avait pris les commandes des Verts en août 2018, en remplacement de son compatriote Rabah Madjer.L’Algérie a été éliminée dès le premier tour de la CAN 2023 tout comme lors de la CAN 2021 (décalée en 2022). Annoncée favorite de la compétition, l'Algérie a récolté à peine deux points dans son groupe, en trois matchs face à l’Angola (1-1), Burkina Faso (2-2) et la Mauritanie (1-0) dans le groupe D, en Côte d’Ivoire. Deux entraîneurs licenciés en une journéePlus tôt dans la journée, la Côte d'Ivoire, qui avait concédé deux défaites consécutives en phase de poules, a aussi annoncé se séparer de son entraîneur, le Français Jean-Louis Gasset. Celui-ci avait dirigé l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire depuis mai 2022.

