CAN 2023: l'entraîneur français de l'équipe ivoirienne limogé après deux défaites

L’équipe ivoirienne de football, qui a concédé deux défaites consécutives à la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule sur son propre sol, se sépare de son... 24.01.2024, Sputnik Afrique

Le Français Jean-Louis Gasset, qui a dirigé l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire depuis mai 2022, devra quitter son poste après deux défaites des Éléphants à domicile lors de la CAN 2023, a annoncé ce mercredi 24 janvier Armand-Désiré Gohourou, président de la Fédération ivoirienne de football, sur les réseaux sociaux.L’ancien footballeur ivoirien Emerse Faé assurera l’intérim jusqu’au lancement d’une procédure de recrutement d’un nouveau sélectionneur-entraîneur.La Fédération a également exprimé ses regrets pour le parcours des Éléphants durant la phase de poule de la CAN 2023.L'équipe nationale du ce pays africain a débuté le tournoi à domicile par une victoire 2-0 sur la Guinée-Bissau. Toutefois, elle a ensuite subi des défaites face au Nigeria (0-1) et à la Guinée équatoriale (0-4), se classant troisième dans la poule A.

