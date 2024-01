https://fr.sputniknews.africa/20240123/un-deuxieme-lot-de-25000-tonnes-de-cereales-gratuites-russes-sont-arrivees-en-somalie-1064744410.html

Un deuxième lot de 25.000 tonnes de céréales gratuites russes sont arrivées en Somalie

Un deuxième lot de 25.000 tonnes de céréales gratuites russes sont arrivées en Somalie

Un deuxième lot de 25.000 tonnes de céréales gratuites russes sont arrivées en Somalie. 23.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-23T09:45+0100

2024-01-23T09:45+0100

2024-01-23T10:44+0100

somalie

russie

blé

céréales

nourriture

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/10/1055873957_0:104:3119:1858_1920x0_80_0_0_bc7ffb8294e346e43d1244dd219450f9.jpg

Une source au sein de l'administration du port de Mogadiscio a confirmé aux médias russes l'arrimage du navire contenant cette aide humanitaire. Le premier lot de céréales russes a été acheminé dans le pays en novembre dernier.Aide russeLe 22 août dernier, Vladimir Poutine a annoncé dans son message au forum des BRICS que les pourparlers avec des partenaires africains sur des livraisons gratuites de céréales touchaient à leur fin. Selon lui, la Russie a décidé de commencer par l’envoi gratuit de 25.000 à 50.000 tonnes à six pays africains, chacun. Ce pays sont le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la Centrafrique et l'Érythrée. Les frais de transport seront également pris en charge par la Russie.Au total, Moscou a prévu d’expédier à ces pays jusqu'à 200.000 tonnes de céréales gratuites. Elles ont déjà été acheminées à la Somalie, à l’Érythrée et au Mali. La livraison de 25.000 tonnes de blé pour le Zimbabwe est actuellement en cours par voie terrestre.

somalie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

somalie, russie, blé, céréales, nourriture