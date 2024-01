L’essentiel sur la centrale que Rosatom est en train de construire en Égypte

Les travaux de construction de l'unité 4 de la première centrale nucléaire égyptienne ont démarré ce 23 janvier en présence des dirigeants russes et égyptiens, Vladimir Poutine et Abdel Fattah al-Sissi. Sputnik explique l’importance de ce projet pour le pays africain et donne des détails sur ses caractéristiques et le calendrier de sa réalisation.