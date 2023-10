https://fr.sputniknews.africa/20231031/la-premiere-centrale-atomique-degypte-recoit-un-dispositif-cle-de-securite-russe-1063230501.html

La première centrale atomique d’Égypte reçoit un dispositif clé de sécurité russe

L’Égypte, qui construit sa première centrale nucléaire avec la Russie à El-Dabaa, a reçu un autre système de protection contre une fusion accidentelle de magma... 31.10.2023, Sputnik Afrique

La Russie a fait parvenir à l’Égypte un dispositif clé du système de sécurité pour le deuxième réacteur de la centrale nucléaire d’El-Dabaa. Il s’agit d’un récupérateur de magma métallique, a rapporté le service de presse d‘Atomstroyexport, société de gestion de la division ingénierie de l’agence russe de l’énergie nucléaire Rosatom.Développé par les scientifiques russes, ce système spécial autrement appelé "chambre d’étalement", est dédié à collecter du combustible nucléaire en cas de fusion accidentelle d’un réacteur, ne laissant pas la radioactivité s’écouler et contaminer dans l'environnement. Il devrait être installé à El-Dabaa d’ici la fin de l’année, après un contrôle d’entrée, a précisé Alexeï Kononenko, vice-président d'Atomstroyexport et dirigeant du projet de construction.Le premier dispositif de récupération de corium livré par Rosatom à la centrale d'El-Dabaa, a été installé sur le premier réacteur début octobre, selon l’Autorité des centrales nucléaires de l’Égypte (NPPA).La centrale d’El-DabaaLa première centrale nucléaire d'El-Dabaa est en chantier dans la province de Matrouh, au bord de la mer Méditerranée, à 350 kilomètres du Caire. Elle comprendra quatre réacteurs de conception russe VVER-1200, qui appartiennent à la génération 3+ et répondent aux exigences internationales les plus élevées en matière d'efficacité et de sûreté nucléaire. La capacité électrique totale de la centrale d'El-Dabaa sera de près de 4,8 gigawatts.La construction des deux premiers réacteurs a débuté en 2022. La construction du troisième réacteur a commencé début mai dernier et le chantier du 4e réacteur devrait être lancé vers le 19 novembre.

