Les Africains refusent aujourd’hui toute tutelle des Occidentaux, selon un géopolitologue marocain

Quatre pays africains ont été exclus du programme commercial américain AGOA, destiné à faciliter l’exportation de leurs produits vers les USA. Au micro de... 23.01.2024, Sputnik Afrique

"Je trouve que cette éviction est arbitraire et elle est toujours mise sous le sceau de cette pseudo démocratie à l'occidentale qui aujourd'hui est en fin de cycle et qui a montré toutes ses limites avec toutes les exactions que l'on voit un peu partout", lance Abdelhak Najib, géopolitologue marocain.Retrouvez également dans ce numéro:- Vladimir Poutine, Président de la Russie, sur la première centrale nucléaire en Égypte et la coopération entre Le Caire et Moscou- Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, sur les armes livrées à Kiev mais retrouvées en Afrique- Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire financier malien, sur l’exclusion de quatre pays africains du programme AGOA.- Modeste Dossous, chroniqueur et analyste béninois, sur l’anniversaire de la Conférence de Paris de 1919-1920- Hilary Christelle Tolo Kpadonou, journaliste sportive béninoise, sur la Coupe d’Afrique des Nations.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- La Somalie a reçu un deuxième lot de céréales russes gratuites.- Le Mali et le Burkina Faso liquident des terroristes et leurs chefs.- Une usine de traitement de résidus miniers mise en route par le Président de la Transition burkinabé.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

