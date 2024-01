https://fr.sputniknews.africa/20240123/le-zimbabwe-bat-un-nouveau-record-de-recolte-de-ble-couvrant-largement-ses-besoins-annuels-1064751854.html

Le Zimbabwe bat un nouveau record de récolte de blé, couvrant largement ses besoins annuels

Ce pays a atteint l'autosuffisance en cette denrée, après avoir établi un record de production de 375.000 tonnes en 2022. En 2023, le système de production... 23.01.2024, Sputnik Afrique

La récolte de blé de ce pays pour 2023 s'est élevée à 468.000 tonnes, ses stocks étant en hausse de 25% par rapport à la même période l'année dernière.Ces chiffres dépassent le précédent record de production de 375.000 tonnes. Ce alors que ses besoins annuels nationaux s'élèvent à 360.000 tonnes.C'est désormais l'Égypte qui importe le plus de blé en Afrique, avec 20,5 millions de tonnes de blé consommées en 2022/2023, suivie par l'Algérie et le Maroc.Ce dernier devrait d'ailleurs subventionner des importations de 2,5 millions de tonnes, entre janvier et avril 2024, selon la Direction interprofessionnelle marocaine des céréales et des légumineuses, pour reconstituer ses stocks après une 4e année consécutive de sécheresse.

