La Russie espère ouvrir une maison russe en Angola en 2024

Son ouverture serait possible à condition qu'un financement soit trouvé et qu'un accord le concernant soit signé, a expliqué auprès de Spuntik le chef de... 23.01.2024, Sputnik Afrique

Plus tôt, le directeur adjoint de Rossotroudnitchestvo, Pavel Chevtsov, avait déclaré à Sputnik que l'agence était très intéressée par une présence dans les pays africains.Des maisons et centres culturels russes fonctionnent déjà dans les pays africains, dont l’Égypte, le Burkina Faso, le Mali, la RCA, le Congo, l'Algérie et le Maroc.

