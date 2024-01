https://fr.sputniknews.africa/20240121/une-exposition-du-concours-de-photojournalisme-andrei-stenine-accueillie-a-addis-abeba-1064724511.html

Une exposition du concours de photojournalisme Andreï Stenine accueillie à Addis-Abeba

Une exposition du concours de photojournalisme Andreï Stenine accueillie à Addis-Abeba

Après Pretoria, Buenos Aires et Belgrade, une autre étape de la tournée internationale du Concours qui s'est ouverte dans la capitale éthiopienne. 21.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-21T15:05+0100

2024-01-21T15:05+0100

2024-01-21T15:05+0100

concours international de photojournalisme andreï stenine

addis-abeba

éthiopie

concours

photo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/15/1064724342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_85c7792e19f4cb892039acaddebbc47c.jpg

Le concours porte le nom du photojournaliste du groupe médiatique Rossiya Segodnya, qui est mort en été 2014 près de Donetsk dans l'exercice de ses fonctions.En août 2014, des militaires ukrainiens ont pilonné une colonne de véhicules civils, a rappelé Alexandre Evstigneïev, chef de la Maison de Russie à Addis-Abeba. "Blessé, Andreï a été achevé par des soldats ukrainiens quand ils ont compris qu'il était journaliste. [Ils voulaient] brouiller les pistes, cacher la vérité gênante, réduire au silence", a-t-il déclaré.Le concoursParmi plus d'une cinquantaine de travaux présentés, des photos de reportage et des séries, des essais sportifs et ethnographiques, des paysages urbains et des portraits. , a pour sa part noté Christina Liakh, directrice à la coopération internationale de Rossiya Segodnya.Parmi les auteurs, de jeunes photographes de Russie, de Chine, d'Inde, du Bangladesh, d'Espagne, d'Iran, de France, de Bosnie et Herzégovine, du Bahreïn, etc.Les photojournalistes africains sont parmi les participants au concours les plus actifs, a pour sa part noté Christina Liakh, directrice à la coopération internationale de Rossiya Segodnya."Nous espérons que l'intérêt pour notre événement, tant en Éthiopie que dans d'autres pays africains, ne fera que croître", a-t-elle indiqué. Et d’ajouter: "Nous sommes impatients de recevoir les travaux pour la 10e édition du concours, qui a commence traditionnellement le 22 décembre, jour de l'anniversaire de notre collègue et correspondant de guerre de Rossiya Segodnya Andreï Stenine."Les jeunes professionnels peuvent postuler jusqu'au 15 mars 2024 sur les versions russe, anglaise et chinoise du site approprié.L'exposition à la Maison de Russie se déroulera jusqu'au 10 février. L'entrée est gratuite.

addis-abeba

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

concours international de photojournalisme andreï stenine, addis-abeba, éthiopie, concours, photo