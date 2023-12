https://fr.sputniknews.africa/20231223/la-10e-edition-du-concours-de-photojournalisme-andrei-stenine-lancee-a-moscou-1064268885.html

La 10e édition du concours de photojournalisme Andreï Stenine lancée à Moscou

Le dixième Concours international pour jeunes photographes en mémoire d'Andreï Stenine, photojournaliste du groupe de médias Rossiya Segodnya, tué près de... 23.12.2023

Dix ans après la mort tragique du correspondant photo de Sputnik Andreï Stenine, tué dans le Donbass lors d’une frappe de l’armée ukrainienne, le dixième concours international portant son nom a commencé le 22 décembre à Moscou, a déclaré Oksana Oleïnik, responsable du concours Andreï Stenine.Selon elle, le haut niveau d'expertise des photographes invités à faire partie du jury, ainsi que l'intérêt croissant du public pour le concours dans les villes et les pays où les œuvres des lauréats sont présentées, témoignent de la notoriété de l'évènement.Une version modernisée du siteCette année, le concours Stenine a lancé une version actualisée de son site web.Une nouvelle catégorieEn cette année d'anniversaire, une cinquième catégorie "Vue d'en haut", a été ajoutée par le comité d'organisation du concours en plus des quatre traditionnelles: "Actualités", "Sport", "Ma planète" et "Portrait. Héros de notre temps".Elle invite les participants à essayer un nouvel angle visuel en utilisant la gamme la plus large de dispositifs de prise de vue, un appareil photo, une caméra de téléphone portable ou un drone. Le caractère inhabituel des prises de vue et des sujets est le critère principal d'évaluation des photos participant à la nouvelle nomination.Dans "Actualités", "Ma planète" et "Portrait. Héros de notre temps", deux sous-catégories seront évaluées: photo unique et série de photos. Par contre les nominations "Sport" et "Vue d'en haut" ne verront participer que des photos isolées.Conditions de participations et prixLes professionnels de la photographie âgés de 18 à 33 ans peuvent soumettre leur candidature sur le site web du concours en russe, en anglais et en mandarin. L'appel à candidatures pour 2024 est ouvert jusqu'au 15 mars inclus.La dotation du concours 2024 sera de 125.000, 100.000 et 75.000 roubles (environ 1.360, 1.000 et 815 dollars) respectivement pour les 1ère, 2e et 3e places de chaque nomination. Le lauréat du Grand Prix, la plus haute distinction du concours Stenine, recevra 700.000 roubles (7.600 dollars).Le concours de 2023 maintient également la tradition des tournées d'exposition des lauréats dans les villes russes et étrangères. Les expositions des lauréats du concours ont été exposées en Chine, en Afrique du Sud, au Mexique, en Argentine, en Uruguay, en Colombie, en République démocratique du Congo, en Turquie, au Liban, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Hongrie, en Pologne, en Égypte et dans d'autres pays.À propos du concoursLe Concours international de photojournalisme Andreï Stenine, organisé par l'agence de presse Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission russe des affaires de l'Unesco, se fixe pour objectif de soutenir les jeunes photographes et d'attirer l'attention de la société sur les enjeux du photojournalisme contemporain. Il s'agit d'une plateforme destinée aux jeunes photojournalistes -des personnes talentueuses, sensibles, ouvertes à la nouveauté, qui attirent notre attention sur les personnes et les événements qui nous entourent.Les partenaires médiatiques généraux du concours sont: VGTRK (Compagnie d'État panrusse de télévision et de radiodiffusion), la plateforme en ligne Smotrim, la chaîne nationale panrusse Rossiya-Koultoura et la chaîne de télévision Moskva 24.Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: l'agence de presse et radio Sputnik, la chaîne et le site RT, le groupe médiatique Independent Media, l'agence de presse ANA , Shanghai United Media Group (SUMG) , le site du quotidien China Daily , le site The Paper , le réseau médiatique Al Mayadeen.

