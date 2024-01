https://fr.sputniknews.africa/20240121/poutine-et-sissi-donneront-le-coup-denvoi-au-coulage-du-beton-a-la-centrale-nucleaire-del-dabaa-1064726058.html

Poutine et Sissi donneront le coup d’envoi au coulage du béton à la centrale nucléaire d'El-Dabaa

L'événement aura lieu le 23 janvier, a révélé auprès de Sputnik le porte-parole du Kremlin. 21.01.2024, Sputnik Afrique

L’événement aura lieu le 23 janvier, a révélé auprès de Sputnik le porte-parole du Kremlin. 21.01.2024, Sputnik Afrique

La centrale d'El-Dabaa se construit avec le géant russe Rosatom à 350 kilomètres du Caire. Le bétonnage du quatrième bloc marquera la fin de la période préparatoire et le passage à l'étape principale de la construction de toutes les unités de la centrale.Première centrale égyptienneLe chantier se trouve dans la province de Matrouh, au bord de la mer Méditerranée. L’installation comprendra quatre réacteurs de conception russe qui répondent aux exigences internationales les plus élevées en matière d'efficacité et de sûreté nucléaire. La capacité électrique totale de la centrale d'El-Dabaa sera de près de 4,8 gigawatts.C’est le premier grand projet de l’agence nucléaire russe Rosatom en Afrique. Durant tout le cycle de vie de la centrale, soit 60 ans, la société fournira du combustible nucléaire, et assurera la formation du personnel et la maintenance durant les 10 ans suivant le lancement de chaque réacteur.La construction des deux premiers réacteurs a débuté en 2022. La construction du troisième a commencé début mai dernier. L'Égypte prévoit que la centrale nucléaire sera complètement opérationnelle d'ici 2030.

