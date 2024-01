https://fr.sputniknews.africa/20240121/laccord-passe-entre-lethiopie-et-le-somaliland-autoproclame-est-inacceptable-pour-al-sissi-1064725570.html

L'accord passé entre l'Éthiopie et le Somaliland autoproclamé est inacceptable pour al-Sissi

L'Égypte rejette toute atteinte à l'intégrité territoriale de la Somalie, a déclaré le dirigeant à l'issue de négociations avec son homologue somalien au... 21.01.2024, Sputnik Afrique

La Somalie fait partie de la Ligue arabe et a donc droit à l'aide militaire des autres pays arabes en cas de nécessité, a-t-il encore rappelé. Personne ne doit jouer avec la patience de l'Égypte, a souligné Abdel Fattah al-Sissi.Le Caire s'en tient au principe de non-ingérence mais si Mogadiscio le demande, il devra intervenir, a-t-il ajouté.Un accord qui fait du bruit Ces déclarations font suite à l'accord signé entre l'Éthiopie et le Somaliland par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le Président du Somaliland Muse Bihi Abdi. Il permettrait à Addis-Abeba de louer pendant au moins 20 ans une partie de la côte du Somaliland, lui offrant ainsi la possibilité de procéder à des activités maritimes et d'y construire une base navale. Le document a provoqué une vive réaction de la Somalie. Celle-ci a rappelé son ambassadeur d'Éthiopie et a entrepris une activité diplomatique intense avec l'Égypte et l'Érythrée. L'indépendance du Somaliland reste non reconnue par la communauté internationale.

