La Somalie exige le retrait de l'accord entre l’Éthiopie et le Somaliland avant toute médiation

La Somalie exige le retrait de l'accord entre l’Éthiopie et le Somaliland avant toute médiation

Plus tôt dans la journée, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union a fait un appel à la retenue et à un dialogue productif. C'est ce qu'indique un... 18.01.2024, Sputnik Afrique

Le gouvernement somalien a exclu jeudi toute médiation avec l'Éthiopie tant que cette dernière n'aura pas annulé un accord récemment conclu avec la république autoproclamée du Somaliland, que Mogadiscio juge "illégal".Appel à la retenueLe 17 janvier, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine avait appelé l'Éthiopie et la Somalie à la désescalade, lors d'une réunion consacrée à ce dossier.L'organe demande aussi à l'Éthiopie et à la Somalie de s'abstenir de toute action ou déclaration susceptible de nuire aux relations de bon voisinage, d'amitié et de solidarité qu'elles entretiennent.Incident aérienLe 17 janvier, un avion d'Ethiopian Airlines se rendant à Hargeisa, centre administratif de l'État autoproclamé du Somaliland, a reçu l'ordre de l'autorité de l'aviation civile somalienne de retourner à son aéroport de départ avant d'entrer dans l'espace aérien somalien.Selon le journal Addis Standard, cette décision fait craindre une aggravation des tensions entre l'Éthiopie et la Somalie dans la région de la Corne de l'Afrique, à la suite de la clôture du mémorandum Éthiopie-Somaliland.

