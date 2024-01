https://fr.sputniknews.africa/20240121/il-a-vecu-il-vit-il-vivra-comment-le-corps-de-lenine-est-il-conserve-100-ans-apres-sa-mort-1064719801.html

Il a vécu, il vit, il vivra: comment le corps de Lénine est-il conservé 100 ans après sa mort

Il y a un siècle, le 21 janvier 1924, Vladimir Ilitch Oulianov, plus connu sous le nom de Lénine, s’est éteint au manoir de Gorki, dans la région de Moscou. 21.01.2024, Sputnik Afrique

Le même jour, un deuil national a été décrété. Le 23 janvier, le cercueil avec le corps du fondateur de l'Union soviétique a été transféré à Moscou et installé dans la salle des Colonnes de la Maison des syndicats. Les adieux ont duré cinq jours, près de 500.000 personnes sont venues lui rendre un dernier hommage à Lénine.Le 27 janvier, la dépouille embaumée du premier chef de l’État soviétique a été placée dans un mausolée initialement en bois spécialement construit sur la place Rouge.Les scientifiques soviétiques ont donc créé un produit d'embaumement spécifique, car les méthodes de momification égyptiennes ne convenaient pas.Le corps de Lénine est traité tous les 18 mois.Dans le sarcophage, la dépouille est éclairée d'une manière particulière et chaque centimètre carré est soumis à un contrôle strict.Premier chef de l’État soviétiqueVladimir Ilitch Oulianov, plus connu sous le nom de Lénine, est né le 22 avril 1870 à Simbirsk, en Russie dans la famille d'un fonctionnaire. En 1887, son frère aîné, Alexandre, est exécuté pour avoir participé à la préparation d'un attentat contre le tsar Alexandre III.Après des études de droit à l'université de Saint-Pétersbourg, Lénine se lance dans l'activisme révolutionnaire. Il devient membre du Parti ouvrier social-démocrate de Russie et participe à la rédaction de journaux clandestins. En 1895, il est arrêté et condamné à l’exil en Sibérie pour activités révolutionnaires.Lorsque son exil prend fin en 1900, Lénine part à l'étranger, où il continue à militer pour la cause révolutionnaire. En 1917, il retourne en Russie et prend la tête du parti bolchevique. Lors de la révolution d’Octobre le régime tsariste est renversé et les bolcheviks s’emparent du pouvoir.Lénine prend les commandes du jeune État soviétique. Il met en place des réformes visant à transformer le pays en une société socialiste et à moderniser son économie.En 1922, Lénine est victime de deux AVC, mais continue à dicter des articles. Un troisième AVC en 1923 le rend inapte à travailler. Le 21 janvier, Lénine décède à seulement 53 ans.

