Paris vis-à-vis des mercenaires français: "Ils sentent clairement qu'ils ont une impunité totale"

Paris a refusé de s’exprimer sur les mercenaires français en Ukraine. La diplomatie russe a convoqué l’ambassadeur français, Pierre Lévy, pour qu’il s’explique... 19.01.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/13/1064698495_0:7:740:423_1920x0_80_0_0_477deb99acade23c0ff77c5b24b33d84.jpg

Paris vis-à-vis des mercenaires français: «Ils sentent clairement qu'ils ont une impunité totale» Paris a refusé de s’exprimer sur les mercenaires français en Ukraine. La diplomatie russe a convoqué l’ambassadeur français en Russie, Pierre Lévy, pour qu’il s’explique sur la présence de ses concitoyens au sein de l’armée ukrainienne. Pour Sputnik Afrique, Christelle Néant, journaliste française, revient sur le laxisme dont bénéficient ces combattants tricolores.

"Ils sentent clairement qu'ils ont une impunité totale et ce, depuis bien avant l'opération militaire spéciale, parce qu'il y a déjà eu des Français qui combattaient pour l’Ukraine dès 2014, principalement dans les bataillons néo-nazis type Azov ou Secteur Droit", déclare Christelle Néant, journaliste française et fondatrice de Donbass Insider, sur l’attitude des autorités françaises vis-à-vis des mercenaires français."C'est clairement une fuite en avant de l'Occident et Washington qui pour l'instant, avec les élections présidentielles américaines en vue, ont une réelle et sérieuse trouille. Et donc, ils reportent sur l'Europe la charge de l'aide militaire et financière à l'Ukraine", indique Christelle Néant.Retrouvez également dans cette émission:- Ali Lamine Zeine, Premier ministre nigérien, sur sa visite à Moscou.- Adama Diabaté, géopolitologue malien, sur la journée des Forces armées maliennes.- Abdoul Diallo, analyste et chroniqueur malien, chef de la Radio Couleurs Média, sur la conférence de presse de Sergueï Lavrov.-Laurent Brayard, journaliste français, Thierry Mariani, eurodéputé, Florian Philippot, président du parti Les Patriotes, et Nicolas Dupont-Aignan, chef du parti Debout la France, sur les mercenaires français en Ukraine.-Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine, sur les enjeux actuels du Mouvement des non-alignés.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Abou Dhabi profitera de son adhésion aux BRICS politiquement et économiquement.- L’Iran entend participer en tant que tierce partie dans le procès de Pretoria contre Israël.- Une nouvelle tentative de déstabilisation déjouée au Burkina Faso.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

