Ces États africains sont les premiers au monde à offrir un accès sans visas

Les 12 pays d’Afrique se placent au sommet du classement mondial des États les plus ouverts aux étrangers, selon la récente étude du cabinet Henley and... 19.01.2024, Sputnik Afrique

Le Burundi, les Îles du Cap-Vert, les Îles Comores, Djibouti, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Mozambique et le Rwanda offrent une entrée sans visas à l’ensemble des 198 États du monde, indique l’Indice d’ouverture du cabinet Henley and Partners spécialisé dans la résidence et la citoyenneté. Ces huit pays africains partagent ainsi la première place du classement mondial des pays les plus ouverts aux autres nationalités. Madagascar et la Mauritanie clôturent le top 10, autorisant un accès libre aux ressortissants de 197 pays et sont ainsi au deuxième rang d’ouverture à l’échelle mondiale. La Somalie et le Togo sont 11e et 12e dans le classement.L’indice classe les 199 pays et territoires du monde entier en fonction du nombre de nationalités auxquelles ils autorisent une entrée sans visa préalable.

