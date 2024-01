https://fr.sputniknews.africa/20240118/lechec-inevitable-de-kiev-sera-celui-de-bruxelles-de-washington--1064684802.html

"L'échec inévitable de Kiev sera celui de Bruxelles, de Washington"

"L'échec inévitable de Kiev sera celui de Bruxelles, de Washington"

La Défense russe a annoncé avoir frappé à Kharkov un point de rassemblement de mercenaires composé majoritairement de Français. Au micro de Sputnik Afrique... 18.01.2024, Sputnik Afrique

«L'échec inévitable de Kiev sera celui de Bruxelles, de Washington » La Défense russe a annoncé avoir frappé à Kharkov un point de rassemblement de mercenaires composé majoritairement de Français. Au micro de Sputnik Afrique, l’analyste français Xavier Moreau décrypte ce qui se cache derrière la posture des autorités françaises.

"Je pense que là, l'échéance principale pour Emmanuel Macron, c'est les élections européennes, qui s'annoncent catastrophiques. Donc il essaie. Il a besoin de deux choses et surtout que l'armée ukrainienne ne s'écroule pas avant le mois de juin ou les élections. [...] L'échec inévitable de Kiev sera celui de Bruxelles, de Washington", juge Xavier Moreau, analyste français, fondateur du site d’analyses stratégiques Stratpol.Retrouvez également dans ce numéro:- Le général Salifou Mody, ministre de la Défense du Niger, sur la coopération militaire entre la Russie et le Niger.- Ibrahim Namaiwa, consultant indépendant, activiste de la société civile nigérienne et membre du Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté Responsable, sur la visite du Premier ministre nigérien en Russie.- Alain Corvez, conseiller en stratégie internationale indépendant et ex-colonel de l’armée française, et Cyrille Delattre, analyste géopolitique français, sur les frappes russes contre des mercenaires français en Ukraine.-Birahim Soumaré, analyste des questions diplomatiques et stratégiques, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique des trois Présidents de la République du Mali, sur la livraison de céréales gratuites par la Russie au Mali.Notre revue d’actualité traitera des sujets suivants:-L’Égypte augmente les frais de transit du canal de Suez.-La diplomatie russe répond à Emmanuel Macron qui ne veut pas laisser la Russie gagner.-Les échanges commerciaux entre la Russie et l’Afrique en hausse en 2023.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

