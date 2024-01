https://fr.sputniknews.africa/20240118/ces-mercenaires-ont-une-impunite-ils-savent-tres-bien-que-la-france-supporte-en-sous-main-1064682202.html

"Ces mercenaires ont une impunité, ils savent très bien que la France supporte en sous-main"

Cet avis a été partagé avec Sputnik Afrique par Laurent Brayard, reporter de guerre dans le Donbass. Selon lui, la présence de mercenaires français en Ukraine... 18.01.2024

“Je pense que ces hommes d'ailleurs n'ont pas conscience, aucun d'entre eux, à part la catégorie néo- nazie, du combat qu'ils mènent et pour qui ils combattent. Je pense par ailleurs que quand même, ces frappes, celle-là particulièrement [dans la zone de Kharkov, ndlr], vont en faire réfléchir plus d'un“. Selon Laurent Brayard, cette idéologie est toujours présente en Ukraine. Le 17 janvier la Russie a annoncé avoir frappé sur un emplacement des mercenaires étrangers dans la ville ukrainienne de Kharkov. Plus de 60 mercenaires, dont la plupart français, ont été éliminés et une vingtaine d'autres blessés, selon la Défense russe.

