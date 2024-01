"Abou Dhabi profitera de l'adhésion aux BRICS politiquement et économiquement"

https://fr.sputniknews.africa/20240118/abou-dhabi-profitera-de-ladhesion-aux-brics-politiquement-et-economiquement-1064683234.html

La récente entrée des Émirats arabes unis aux BRICS contribuera, entre autres, à l'afflux d'investissements dans l'économie du pays et encourager la... 18.01.2024, Sputnik Afrique

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) "et le fait d'en faire partie apporteront beaucoup d'avantages, non seulement au niveau géopolitique" aux Émirats arabes unis, et seront favorables au niveau de l'économie mondiale, a déclaré Abdulla bin Touq Al Marri, ministre émirati de l’Économie, au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.Il a aussi ajouté que le gouvernement du pays avait participé à la création de la Nouvelle Banque de développement (NBD) des BRICS, notamment pour développer l'infrastructure d'investissement dans la région.Élargissement des BRICSLe groupe des BRICS a connu deux vagues d'expansion depuis sa création en 2006.Cinq nouveaux membres - l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran - ont rejoint le groupe le 1er janvier dernier, conformément à la décision annoncée en août lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud, alors présidente du groupe. Cette année, la présidence tournante est passée à Moscou.

