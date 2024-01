https://fr.sputniknews.africa/20240115/leconomie-mondiale-est-en-train-de-basculer-du-cote-des-brics-1064631483.html

"L’économie mondiale est en train de basculer du côté des BRICS"

"L’économie mondiale est en train de basculer du côté des BRICS"

Dans un entretien à L’Afrique en marche, l’ancien ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi analyse les changements de plus en plus marqués dans la... 15.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-15T16:39+0100

2024-01-15T16:39+0100

2024-01-15T16:39+0100

afrique en marche

podcasts

économie

brics

yémen

moyen-orient

gaza

géopolitique

monde multipolaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/0f/1064630774_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_d914da1b40c444239f1fb1afe6b88303.jpg

«L’économie mondiale est en train de basculer du côté des BRICS» Dans un entretien à L’Afrique en marche, l’ancien ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi analyse les changements de plus en plus marqués dans la géopolitique mondiale, à l’aune de ce qui se passe dans la région du Moyen-Orient, notamment dans le détroit de Bab El Mandeb, à cause des frappes anglo-américaines sur le Yémen.

"La région du Moyen-Orient a été secouée en 1967 et 1973 par deux guerres entre Israël et les pays arabes frontaliers, engageants des États et leurs armées régulières structurées", rappelle à Radio Sputnik Afrique l’ancien ministre et ambassadeur Algérien Mohamed Laïchoubi, politologue et chercheur, membre de l'Académie royale d'Espagne, de think tanks internationaux tels que la World Policy Conference (WPC), et de cercles de réflexions tels que le forum Penser l'Europe. "Les défaites essuyées dans ces conflits par les pays arabes ont discrédité les gouvernements et ont fait émergé des mouvements de guérilla et de résistance qui ont repris le combat contre l’occupant israélien avec des stratégies de guerres révolutionnaires et de guérilla", poursuit-il.Il est tout à fait clair, selon l’interlocuteur de L’Afrique en marche, que "l’économie mondiale est en train de basculer du côté des BRICS aussi bien en termes de ressources matérielles et humaines que de production scientifique, technologique, industrielle et agricole. L’Afrique, un continent jeune en pleine explosion démographique, qui regorge de ressources naturelles et humaines, a toute sa place dans le monde nouveau en formation. Néanmoins, les Africains devraient lire correctement tous les enjeux de la nouvelle géopolitique mondiale afin de faire face à ses implications directes sur le continent, à l’instar de ce qui se passe dans le Sahel actuellement, en y mettant sur pied de bonnes et courageuses stratégies de développement et de sécurité, à même de renforcer leur souveraineté dans toutes ses dimensions".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

yémen

moyen-orient

gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, économie, brics, yémen, moyen-orient, gaza, géopolitique, monde multipolaire, аудио